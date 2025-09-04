シンガー・ソングライターの松任谷由実（７１）が新曲「ＤＡＲＫＭＯＯＮ」のＭＶティザー映像を４日に公開することが３日、分かった。ニューアルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／ＹｕｍｉＡｒａＩ」（１１月１８日発売）のリード曲で、月面に設置されたＣＴスキャンから神々しいビジュアルのユーミンが起き上がり、新たな自分と出会う旅の始まりを壮大に歌い上げている。「時空を超えた新旧の混在」というアルバムのコンセプ