ロシアのプーチン大統領は3日、訪問先の中国・北京で会見しウクライナとの和平交渉について「ゼレンスキー大統領がモスクワに来るなら会談は可能だ」と述べました。プーチン大統領:ゼレンスキー大統領がモスクワに来るなら会談は可能だ。前向きな成果が見込めるなら会談は可能だ。拒んだことは一度もない。プーチン大統領はこうした発言で、ウクライナとの和平交渉に前向きな姿勢を改めて強調しました。一方で、ウクライナの安全保