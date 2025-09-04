大相撲の東前頭12枚目の尊富士（伊勢ケ浜部屋）が秋場所（14日初日、両国国技館）を休場する可能性が高まった。右上腕二頭筋腱断裂で先場所を途中休場。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）は3日、8月に患部修復の手術を受けたと明かし「（本人は）今はリハビリ。しっかりと万全に治して、期待に応えられるような成績を残してほしい」と話した。相撲を取る稽古は再開しておらず、今場所を全休すれば11月の九州場所は十両転