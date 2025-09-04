ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２８）が３日、都内で行われた主演舞台「ブロードウェイ・バウンド」（４〜２８日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場。１０月２〜１３日、ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＷＷホール）の開幕前会見に出席した。米ブロードウェイを代表する劇作家のニール・サイモン氏が手がけた自伝的３部作の完結編。佐藤は兄とともにブロードウェイでコメディー作家になることを夢見る青年・ユージン役を演じ