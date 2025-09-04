大麻を含む植物片を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は3日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優清水尋也容疑者（26）＝東京都杉並区＝と、同居する20代の女を逮捕した。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。清水容疑者は出演中のTBS日曜劇場「19番目…」の撮影現場でも「特に変わった様子を見せることはなかった」（同作関係者）という。過去に仕事をした映画関係者は「ドがつくほど真