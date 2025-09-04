ウクライナでロシア軍によるインフラ施設などへの攻撃があり、4人の鉄道員がけがをしたほか、少なくとも10人の市民が死亡しました。ウクライナ空軍は、2日夜から3日朝にかけて、ロシア軍が502機の無人機と24発のミサイルを発射したと発表しました。ウクライナ鉄道によりますと、ロシア軍の攻撃で中部クロピブニツキーで鉄道員4人がけがをして病院に搬送されたほか、鉄道施設の損傷により多くの区間で列車が遅延するなどサービスに