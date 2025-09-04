3日、timeleszの佐藤勝利さん、松下由樹さん、入野自由さん、神保悟志さん、小島聖さん、浅野和之さん、そして演出家の小山ゆうなさんが、PARCO PRODUCE 2025『ブロードウェイ・バウンド』開幕前会見及びプレスコールに登壇しました。 【写真を見る】【 佐藤勝利 】４年ぶりに集まれたことは奇跡「前作の舞台から4年越しで緊張感もある」「本当に温かい現場で楽しくやらせていただいてます」『ブロードウェイ・バウンド』