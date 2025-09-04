気象台は、午前3時59分に、洪水警報を国富町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を日南市、都農町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・国富町に発表 4日03:59時点南部平野部、北部平野部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日南市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水4日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時