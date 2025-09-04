timeleszの佐藤勝利（28）が3日、東京・渋谷のパルコ劇場で主演舞台「ブロードウェイ・バウンド」の取材会を行った。米劇作家ニール・サイモン氏による3部作の自伝的作品の完結編。佐藤は21年上演の舞台「ブライトン・ビーチ回顧録」と同一人物を演じる。松下由樹（57）ら家族を演じたキャストも続投しており「奇跡と言ってもいいかもしれない。再会できてうれしい」と喜んだ。東京公演は4日から28日まで。