J1新潟は2日間のオフが明けた3日、新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を再開した。ベテランのDF舞行龍ジェームズ（36）は公式戦がない今週を活用して、勝ちきれるチームへの変化を目指す。攻撃では連係の向上、守備ではより厳しさを仲間に求め、残り10試合となったリーグ戦で最下位、そして降格圏からの脱出を図る。手応えは悪くない。でも、なかなか結果に表れない。「勝利に近づいている、という感覚はある。あとは本当に細か