俳優・柴咲コウがABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話、11月10日後10・0から配信）に主演することが4日、同局から発表された。主演ドラマは2020年10月期の日本テレビ「35歳の少女」以来5年ぶり。スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描いたサスペンスで、芸能事務所社長を演じる。出演にあたって「こういう世界があるんだよ、というのを伝えられるいい機会かなと思い、出演を決めました」と経緯を