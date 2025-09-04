【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は３日発表した地区連銀景況報告（ベージュブック）で、全米１２地区の大半で経済活動が前回７月の報告から「ほとんど変化がなかった」と総括した。多くの世帯で賃金が物価上昇に追いついておらず、消費者支出は横ばいから減少しているとの報告があった。