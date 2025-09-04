女優の柴咲コウ（44歳）と、川口春奈（30歳）が、スキャンダルが世に出るまでの芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、芸能界の“タブー”に切り込むサスペンスドラマ「スキャンダルイブ」（ABEMA）で初共演することがわかった。ABEMAのオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」は、誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダルがテーマ。その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか…。「ス