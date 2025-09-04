ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２８）が３日、東京・渋谷のＰＡＲＣＯ劇場で行われた主演舞台「ブロードウェイ・バウンド」（４〜２８日、同所）の開幕前会見に女優の松下由樹（５７）らと出席した。米コメディー作家ニール・サイモンが１９８０年代に発表した自伝的作品「Ｂ・Ｂ三部作」の４年ぶりの上演で、今回が完結編。佐藤は「４年たってまた同じ家族として集まれるのは奇跡といっていい」と、共演者との再会を喜んだ。親