シンガー・ソングライターの松任谷由実（７１）の４０枚目のオリジナルアルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／ＹｕｍｉＡｒａＩ」（１１月１８日発売）に収録される新曲「ＤＡＲＫＭＯＯＮ」のミュージックビデオのティザー映像が３日、公開された。「ＤＡＲＫＭＯＯＮ」は同アルバムの１曲目に収録される象徴的なナンバー。月面に設置されたＣＴスキャンからゆっくりと起き上がるユーミンの姿が“新たな自分”と出会う旅の始