STU48の最新シングル「傷つくことが青春だ」が、週間12万6578PTを記録し、9月4日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算7作目の合算シングル1位となった。【イベント写真】初センターに起用された高雄さやか週間ポイントの内訳は、CD：12万6374PT／ストリーミング：119PT／デジタルシングル（単曲）：85PT／デジ