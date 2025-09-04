TOMORROW X TOGETHERの「Over The Moon」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率59.5%を記録。1位を獲得した。【動画】TXT「Over The Moon」ミュージックビデオ本作は2024年11月18日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得したアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』のタイトル曲。10月22日には彼らの日本3rdアルバム『Starkissed』の発売が決定している。このほか2位に、BE: