俳優の柴咲コウが、11月19日午後10時から配信されるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（全6話無料配信）で5年ぶりにドラマ主演することが決定した。柴咲演じる芸能事務所社長が、川口春奈演じる週刊誌記者とスキャンダルが世に出るまでの禁断の攻防戦を巻き起こすサスペンスストーリーとなる。【動画】柴咲コウ“芸能事務所社長”＆川口春奈“週刊誌記者”が攻防誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。