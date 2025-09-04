Stray Kidsの最新アルバム『KARMA』が、週間15万1667PTを記録し、9月4日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2018年12月24日付からスタートした同ランキング」において、自身通算7作目の1位獲得となった。【動画】Stray Kids『KARMA』Trailer週間ポイントの内訳は、CD：14万5900PT／ストリーミング：5370PT／デジタルアルバム：397PT。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初週14.6万枚