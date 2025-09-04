timelesz佐藤勝利が3日、主演舞台「ブロードウェイ・バウンド」開幕前会見を東京・渋谷のPARCO劇場で行い、シーンの一部を公開した。コメディー作家、ニール・サイモンが家族をテーマに描いた自伝的3部作の完結編で、4年ぶりに佐藤、松下由樹、入野自由、神保悟志のファミリーが再集結。佐藤は「うれしいです。皆さんのスケジュールもあり、なかなかできないこと。奇跡と言ってもよく、すごくありがたい」と感激した。今回は松下と