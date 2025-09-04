トッテナム・ホットスパーは3日、UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。今夏川崎フロンターレから移籍した日本代表DF高井幸大は、登録メンバーから外れた。高井は足底腱膜のケガのためアジアツアーに帯同せず、プレシーズンから出遅れている状態だ。また負傷離脱中のジェームズ・マディソンやデヤン・クルゼフスキらもメンバーからは外れている。トッテナムの登録メンバーは以下の通り。リ