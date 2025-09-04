宮城県南三陸町の志津川湾で見つかった世界的に希少な小魚「クダリボウズギス」＝2022年6月（自然環境活用センター提供）東日本大震災の津波で自然環境が大きく変化した宮城県南三陸町の志津川湾から世界的に希少な小魚「クダリボウズギス」が見つかった。その後の研究によって干潟の空洞で子育てをすることなど、謎に包まれた生態が徐々に明らかになった。町で海洋生物を研究する発見者の鈴木将太さんは「復旧工事でも生態系が