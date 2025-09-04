気象台は、午前3時19分に、洪水警報を都農町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・都農町に発表 4日03:19時点北部平野部では、4日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■都農町□洪水警報【発表】4日夜のはじめ頃にかけて警戒