【サンパウロ共同】ブラジル最高裁は3日、クーデター計画などの罪に問われたボルソナロ前大統領らの公判を開いた。弁護側は最終弁論で「（クーデター計画と結び付く）証拠はない」と述べ、無罪を主張した。12日までに判決を言い渡す予定で、40年超の禁錮刑を科す可能性がある。最高裁は判決に向けた集中的な審理を2日に開始したが、ボルソナロ氏本人は体調悪化を理由に出廷していない。検察は、ルラ現政権の発足を阻止するた