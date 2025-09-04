きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル売りが優勢となる中、ポンドドルは買い戻しが優勢となり、１．３４ドル台半ばに上昇している。一方、ポンド円は一旦１９９円台後半まで上昇したものの１９８円台に値を落とす展開。ドル円が下落していることで、ポンド円も追随している。２１日線の水準は維持しているものの、２００円の水準は変わらずに重い状況に変化はない。 本日はベイリー英中銀総裁ら英中銀中銀委員が議