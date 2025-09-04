声優でタレントの木村昴（35歳）が、9月16日より放送される恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」（ABEMA）の記者会見に登壇。“今年中にやりたいこと”を語った。この日の会見の中で、「今年中にやっておきたいことは？」という質問に、「ケバブ屋」と回答した木村。「ケバブを食べるのが大好きで、昨年末から『自分のケバブ屋をオープンしたい』と言ってきたんですが、まもなく『これだ！』という味にたどり着き