女優でモデルの山本舞香（27歳）が、9月16日より放送される恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」（ABEMA）の記者会見に登壇。“結婚”で変わった価値観を明かした。シーズン2となる今回より新MCに就任した山本は「恋愛リアリティーショーに初めて参加したんですが、本当に面白かったです。そもそも最近人を信じなくなったんですけど、軽々しく人を信じることと洗脳に騙されてはダメだなと思いました」とコメント。