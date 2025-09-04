米上院の委員会がミラン氏のＦＲＢ理事指名の公聴会に先立ち発言の準備原稿を掲載した。ミラン氏は金融政策の独立性は極めて重要な要素と述べたほか、ＦＲＢ理事に承認されればＦＯＭＣの独立性を維持する意向も示している。