ロシアのプーチン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談をめぐり、「モスクワに来るのなら会談は可能だ」と述べました。ロシアプーチン大統領「ゼレンスキー氏の準備が整ったならばモスクワに来てもらおう。それならば会談は実現するだろう」プーチン大統領は3日、訪問先の中国・北京でアメリカのトランプ大統領が求めているウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談をめぐり、ゼレンスキー氏の大統領としての