4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2010円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては71.11円高。出来高は5042枚となっている。 TOPIX先物期近は3055.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.61ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物