来年開催されるアジア大会に向け、組織委員会の理事会が行われ、会長である愛知県の大村知事や名古屋市の広沢市長らが参加しました。 【写真を見る】来年のアジア大会に向け組織委理事会が開催 競技映像担う”ホスト放送局”など議論 3日、名古屋市公館で行われたアジア大会組織委員会の理事会では、ホスト放送局の委託契約や職員給与に関する規定の一部改正についてなどが話し合われました。 ホスト放送局は大会の競技映像など