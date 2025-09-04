ダイエット効果をうたい、糖尿病の治療薬を無許可で販売したとして、男が逮捕されました。 【写真を見る】”ダイエット効果”うたって知人に糖尿病治療薬を無許可で販売か 男(58)を逮捕 逮捕されたのは、愛知県あま市の会社員、三輪修嗣容疑者58歳です。警察によりますと三輪容疑者はことし、無許可で知人の女性2人に、2型糖尿病の治療薬10本を3万円で販売した疑いがもたれています。 警察の取り調べに対し、三輪容疑者は容疑を