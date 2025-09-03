アイドルグループ・日向坂46の五期生・松尾桜が表紙を飾る『週刊少年サンデー 2025年40号』（小学館）が、9月3日に発売される。 【画像】日向坂46・松尾桜が表紙『少年サンデー』のグラビアの内容は？ 松尾は2005年6月8日生まれ、神奈川県出身。2024年の夏に行われた新メンバーオーディションに合格し、2025年3月に五期生としてグループに加入した。プロサッカークラブ・鹿島アン