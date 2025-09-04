ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が2日（日本時間3日）、来季の日本球界復帰の意向を示した。「（23年オフにタイガースと）2年契約をした時に、これを終えたら帰ろうと思っていた。この2年は米国でやると決めていたので途中で日本に帰るとかはしたくなかった」と話した。今季はタ軍で7試合に登板したが、5月に事実上の戦力外に。その後カブスとマイナー契約を結び、契約破棄条項を行使して8月にヤンキース