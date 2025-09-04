右肩痛で負傷者リスト入りしているドジャースの佐々木が、傘下3Aオクラホマシティーの一員として4度目のリハビリ登板に臨んだ。シュガーランド戦に先発し、初回に2本の2ランを浴びるなど5回3安打4失点で敗戦投手となった。直球は最速96・9マイル（約155・9キロ）で過去2試合より低下。次回もマイナーで登板の見込みで、佐々木は「今の状態だとなかなか厳しい。チームに貢献できるように状態を上げないといけない」と話した。