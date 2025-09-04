◇ナ・リーグカブス4―3ブレーブス（2025年9月2日シカゴ）カブスの今永が7月30日以来、6試合ぶりの9勝目を挙げた。1日が誕生日だった左腕は32歳初登板で、6回5安打3失点で白星を手にした。しかし3回に4点を先制してもらった直後に失点し「絶対に勝たなきゃいけない、良い投球をしなければいけないという重荷になってしまった」と反省の面持ちだった。味方の好守に加え7回以降は救援陣が奮闘。「次は僕がカバーしたい」