◇ア・リーグレッドソックス11―7ガーディアンズ（2025年9月2日ボストン）レッドソックス打線が先発全員の18安打と活発で、吉田も二塁打2本を含む3安打2得点で勝利に貢献した。7月9日以来、今季2度目の3安打に「積極的にしっかり強いスイングを心がけてできた」。7―7の8回は先頭で中前打。一挙4得点の勝ち越しの起点となった。チームはプレーオフ進出を懸けた戦いが続く。「何としても塁に出る、チャンスメーク、還