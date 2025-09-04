◇ナ・リーグ ドジャース7―9パイレーツ （2025年9月2日ピッツバーグ）ドジャース・大谷の46号ボールはバージニア州リッチモンド在住の大学生マヤ・ホーガンさん（20）がゲットした。打球速度120マイル（約193・1キロ）というロケットのような一撃で「怖かった。私たちの間にボールが飛んできて、凄く速かった」と振り返った。なぜか球場セキュリティースタッフが「大谷46号のボール」と記念球にペンを走らせてサイン