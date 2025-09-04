4日の世界保健デーを前に、東京・新宿歌舞伎町のホストたちが性感染症予防の啓発イベントに参加しました。3日、新宿・歌舞伎町で世界性の健康デーにちなんで行われた性の健康についての啓発イベント。題材は、江戸時代の“春画”です。これは、性感染症予防のオンライン診察サービスなどを手掛ける医療法人「アワーズ」と歌舞伎町でホストクラブなどを運営する「Smappa！Group」が開催している春画展のコラボレーションイベント。