ドラマや映画などに出演する“若手ブレーク俳優”の清水尋也容疑者が、乾燥大麻を所持したとして逮捕されました。調べに対し「大麻を初めて使ったのはアメリカの留学先」という趣旨の話をしていることが、3日夜、新たに分かりました。◇事態が動いたのは、3日朝早く。記者「俳優の清水尋也容疑者が自宅から出てきました。いま捜査車両に乗り込み、後部座席の真ん中に乗っています」白いマスクに帽子を目深にかぶった男。俳優