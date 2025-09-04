バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が３日、東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング５位の日本は同１５位のブルガリアに３―２で勝利した。２日の壮行試合は日本がブルガリアに４―０（ボーナスセット込み）で快勝。この日はお互いに新戦力を試す場面もあったが、フルセットの死闘を演じた。ブルガリアにとっては２連敗となったものの、セッターのシメオン・ニコロフは試