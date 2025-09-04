SHIROの「旬シリーズ」から、収穫したてのホーリーバジルを使った新作『ホーリーバジルフェイスミスト 2025』が登場。ホーリーバジルの蒸留水*1のみを配合したシンプル処方で、青々しく甘い香りを肌と心に届けます。顔はもちろん全身に使え、紫外線や夏の疲れでゆらぎがちな肌をやさしく潤します。2025年9月11日より全国直営店とオンラインで発売予定です。 摘みたての香りをそのまま