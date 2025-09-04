アメリカがロシアに提示した和平協議再開の条件の期限が迫る中、ウクライナ各地がロシア軍の攻撃を受け、これまでに1人が死亡、12人が負傷しました。ウクライナ空軍は3日、ロシア軍が2日夕方から3日朝にかけてドローン502機と巡航ミサイル24発を発射したと発表しました。西部フメリニツキー市では倉庫や鉄道施設が被害を受け、男性1人が死亡。また中部や東部でも住宅が損壊し、子どもを含む12人がけがをしました。ゼレンスキー大統