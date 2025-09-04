テレビ番組を一気に見ることで、メンタルヘルスに良い影響が出る可能性があるという。米ジョージア大学の研究によると、お気に入りの番組を連続で見ることは、視聴者に「物語と登場人物で満たされた精神世界」の構築を促し、その精神世界がスクリーンを離れても長く残存、ストレス状況の対処の一助となるそうだ。同研究は大学生303名に、今までに経験したテレビ、映画、書籍などの「忘れられない物語」と「すでに忘れ去った物語」