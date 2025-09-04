デミ・ムーアが、認知症を患う元夫ブルース・ウィリスの姿を見るのは「辛い」と胸中を明かした。ブルースとの間に3人の娘を持つデミは、2000年の離婚後も親しい関係を維持していることで知られているが、2023年に前頭側頭型認知症と診断されたブルースの変化を目の当たりにするのは容易ではないと語っている。「ジ・オプラ・ポッドキャスト」でデミはこう話す。「辛い。あんなにも生き生きとしていて力強く、揺るぎない意志を持っ