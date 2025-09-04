NY株式3日（NY時間11:39）（日本時間00:39） ダウ平均45146.62（-149.19-0.33%） ナスダック21478.11（+198.48+0.93%） CME日経平均先物42045（大証終比：+35+0.08%） 欧州株式3日GMT15:39 英FT100 9178.11（+61.42+0.67%） 独DAX 23594.80（+107.47+0.46%） 仏CAC40 7725.67（+71.42+0.93%） 米国債利回り 2年債 3.606（-0.033） 10年債 4.217（-0.045） 30年債 4.90