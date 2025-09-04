パキスタン南西部で開かれた政治集会の会場付近で爆発があり、少なくとも13人が死亡、35人が負傷しました。地元当局は、自爆テロとみて捜査しています。現地メディアによりますと、パキスタン南西部バルチスタン州で2日、政治集会が開かれていた会場のそばで大規模な爆発がありました。この爆発で、参加者ら少なくとも13人が死亡したほか、35人が負傷したということです。警察当局は、地元の政党トップを狙った自爆テロとみて捜査