巨人の泉口友汰内野手（２６）は３日のヤクルト戦（京セラ）に「３番・遊撃」で先発出場。５打数３安打２打点と２試合連続の猛打賞でチームの勝利に貢献した。初回からバットで見せた。前日２日の同戦に続き２点適時三塁打で２点を先制した。２回には中前打、８回には二死走者なしから４番手・木澤の４球目、低めスプリットを捉えて右前に運んだ。この一打で打率は３割ジャスト。セ・リーグの首位打者に返り咲いた。一方守備