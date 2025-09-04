ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関７ｔｈＢＴＳながとオープン５周年記念新東通信杯」が４日に開幕する、海野康志郎（３７＝山口）はボートレース界でも指折りの重量級実力レーサー。前走の若松ＳＧメモリアルには強い覚悟で臨み、自己最軽量となる体重５３キロまで絞って出走した。エンジン運が良くなく予選敗退。無理をした減量だったのは明らか。「ヤバかった。減量は４か月かけて頑張ったんだけどね…」と振り返る。３日