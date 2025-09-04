ボートレース若松の「若松夜王シリーズ第２戦アヤメカップ海属王決定戦」が４日に開幕する。田川大貴（２７＝長崎）が引き当てた１４号機は前節のＳＧメモリアルで瓜生正義が上位に仕上げて１号艇で優出。特に近況の充実度が目を引く。「もらったままです。良さそう。直線は出ていく感じがある。スタートが届いていないけど、行き足が悪いわけではなくて、自分の勘の問題。ターンも安心して回れる感じがある。このまま行きます